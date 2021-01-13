شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يعزز من مكاسبه – تحليل – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.88% بما يعادل 0.33 نقطة ليستقر على سعر 11.78 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 11.45.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد