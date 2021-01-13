شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند مستوى 1.3700، ويحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع التداولات لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3860، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.3600 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد