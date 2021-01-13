شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 11 شهرا بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاض تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون صدور البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 53.90$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 53.29$، وسجل أدني مستوي عند 53.23$ ،و صعد خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 57.40$ للبرميل الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 56.71$ ، وسجل أدنى مستوي عند 56.54$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.1% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.0% ، فى خامس مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بفضل آمال توسيع التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" الذي يوشك على استلام مهام منصبه يوم 20 كانون الثاني/يناير الجاري ،بإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة فى البلاد ،وقال إنها ستكون بتريليونات الدولارات ، وأشار إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل فى إعلان رسمي غدا الخميس.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 8 كانون الثاني/يناير، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 489.7 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.2 مليون برميل ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.