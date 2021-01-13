شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني قرب ذروة عامين ونصف بفضل تصريحات "أندور بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو أسبوعين ، مقتربا بشدة من ملامسة أعلى مستوى فى عامين ونصف ، بفضل تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني "أندور بيلي" عن أسعار الفائدة السلبية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.3700$ الأعلى فى نحو أسبوعين، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3659 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3657$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

قال محافظ البنك المركزي البريطاني "أندرو بيلي " يوم الثلاثاء أن أسعار الفائدة السلبية مثيرة للجدل ، الأمر الذي قلص من احتمالات خفض الفائدة البريطانية لدون مستويات الصفر.

وكان شبح معدلات الفائدة السلبية يلقي بثقله على الجنيه الإسترليني منذ منتصف العام الماضي ، وتجاهل الفكرة فى الوقت الحالي يصب بدون أدني شك فى صالح العملة الملكية ،والتي سجلت يوم 4 كانون الثاني /يناير الجاري أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.3703$.

ويدعم ارتفاع مستويات الجنيه الإسترليني أيضا ، تسارع حملة التطعيم فى المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا ، حيث قامت الحكومة البريطانية بإعطاء مزيد من اللقاحات مقارنة بأوروبا بأكملها ، الأمر الذي قد البلاد فى مصف دول العالم فى السيطرة على الجائحة الفيروسية.