بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 8.6 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 6ر8 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5636 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر223 مليون سهم تمت عبر 9610 صفقات نقدية بقيمة 3ر40 مليون دينار (نحو 9ر132مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر2 نقطة ليبلغ مستوى 94ر4610 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر168 مليون سهم تمت عبر 5656 صفقة نقدية بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 17ر49 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6157 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر55 مليون سهم تمت عبر 3954 صفقة بقيمة 3ر25 مليون دينار (نحو 4ر83 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 08ر4737 نقطة بنسبة صعود بلغت 30ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر84 مليون سهم تمت عبر 3361 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (معادن) و(انوفست) و(سفن) و(استهلاكية) أما شركات (وطني) و(زين) و(سفن) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (قابضة م ك) و(المنار) و(يوباك) و(تمدين ع) الأكثر انخفاضا.