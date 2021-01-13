«زووم» تسعى لبيع أسهم بأضعاف سعر الطرح الأولي

قالت منصة «زووم» Zoom إنها تخطط لجمع 1.5 مليار دولار في عملية بيع ثانوية للأسهم، وتقييم سهمها 10 مرات أعلى من سعر الطرح العام الأولي في 2019.

وتفترض شركة الدردشة المرئية، التي كانت أحد المستفيدين الرئيسيين من طفرة العمل عن بُعد خلال جائحة كوفيد-19، أن يبلغ سعر السهم 337.71 دولار، بناءً على إغلاق جلسة يوم الاثنين. وطرحت أسهم «زووم» قبل أقل من عامين بسعر 36 دولاراً. وتتوقع الشركة بيع نحو 4.4 مليون سهم جديد.

وتستفيد «زووم» من زيادة اهتمام المستثمرين بعد أن تضاعفت قيمة السهم خمس مرات العام الماضي، عندما أصبح المنتج الرئيسي للشركة اسما مألوفاً.

مع رسملة سوقية تقترب من 100 مليار دولار، تمتلك «زووم» القدرة على القيام بعمليات استحواذ كبيرة. وسيوفر البيع الثانوي رأس المال لذلك.

وقالت «زووم» إنها تخطط لاستخدام الأموال في نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية، «وقد تستخدم أيضاً جزءاً من صافي العائدات لعمليات الاستحواذ أو الاستثمارات الاستراتيجية في الأعمال أو المنتجات أو الخدمات أو التقنيات التكميلية.»

وفيما تضاعفت قيمة «زووم» 10 مرات منذ الاكتتاب العام الأولي، فإن سهم الشركة بعيد بشكل كبير عن أعلى مستوياته. منذ أن بلغ الذروة عند 568.34 دولار في منتصف أكتوبر، تراجع السهم بأكثر من 41%.

وتجاوز نمو إيرادات «زووم» 350% في كل من الربعين الماضيين، وقالت الشركة في أحدث تقرير لأرباحها في نوفمبر أن نمو الربع الرابع المالي سيقترب من 330%. بحلول منتصف العام، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل كبير حيث يتعين على الشركة التعامل مع مقارنات أكثر صرامة واحتمال عودة الناس إلى المكتب.

ارتفعت أسهم «زووم» بنسبة 1.6% إلى 343.14 دولار، الثلاثاء. (وكالات)