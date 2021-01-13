شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات الصينية تتجه صوب التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مبيعات السيارات في الصين لثالث عام على التوالي في 2020، لكنها زادت على أساس سنوي لتاسع شهر على التوالي في ديسمبر /كانون الأول حيث تواصل بكين قيادة تعافي قطاع السيارات العالمي من جائحة كوفيد-19.

وتراجعت مبيعات السيارات الصينية 1.9 في المئة إلى 25.3 مليون سيارة في العام الماضي مقارنة بعام 2019.

وزادت مبيعات أكبر سوق سيارات عالمية 6.4 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي لتصل إلى 2.83 مليون سيارة. لكن وتيرة النمو تباطأت بشدة مقارنة مع زيادة 12.6 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتضرر قطاع السيارات الصيني على نحو بالغ من جائحة كورونا في مطلع العام الماضي، لكنه بدأ يتعافى في الربع الثاني من العام مع بقية قطاعات الاقتصاد في ظل نجاح الصين في السيطرة إلى حد كبير على الجائحة.

وسجلت شركات صناعة سيارات منها تويوتا وجريت وول موتور نموا في المبيعات في الصين في العام الماضي.

(رويترز)