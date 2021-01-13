«العالمية» تستحوذ على 60% من «أفكار للاستثمارات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة العالمية القابضة استحواذ شركتها التابعة «آي إتش سي إندستريال» على 60% من حصص رأس مال شركة «أفكار للاستثمارات التجارية والعقارية».

وأوضحت الشركة في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن «أفكار» التي تأسست عام 2008 ومقرها أبوظبي، قامت بتنويع المصالح من خلال مجموعة من القطاعات في جميع أنحاء الإمارات، حيث شملت بيع الأثاث المنزلي والمكتبي والستائر والمفروشات ومواد الديكور الداخلي، وتدير حاليا فروع «2 إكس إل» للأثاث والديكور المنزلي في أبوظبي والشارقة ودبي.