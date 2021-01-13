شكرا لقرائتكم خبر عن «أرابتك» تعين مستشارين لبيع شركتين والمحافظة على قيمة أصول التصفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة أرابتك القابضة إنها عينت شركتين لتقديم الاستشارات لغرض بيع شركة الهدف للإنشاءات الهندسية وأرابتك للخدمات الهندسية.

وأشارت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إلى إنها بدأت النظر في الطرق المتاحة للمحافظة على قيمة أصول التصفية حماية لمصالح جميع دائنيها. وتشمل المسارات المحتملة بيع بعض الشركات التابعة للشركة، بما في ذلك شركة الهدف للإنشاءات الهندسية وشركة أرابتك للخدمات الهندسية من خلال دعوة العديد من المستثمرين لتقديم عروض شراء.

وأضافت الشركة أنها قامت بتعيين شركة «deNovo» كمستشار فيما يتعلق بشركة «الهدف»، وعينت شركة «Lumina» لتقديم الاستشارات بالنسبة لشركة «أرابتك للخدمات الهندسية»، لمساعدة الشركة في ذلك.

وأوضحت الشركة أنه في حالة الاتفاق على بيع أي من الشركات التابعة للشركة أو أصول هذه الشركات التابعة، فإن أي عملية بيع من هذا القبيل ستخضع للموافقات التي تستدعيها القوانين النافذة في الدولة.