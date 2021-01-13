انتعاش الدولار يتبدد مع تراجع العوائد الأمريكية

تكبد الدولار خسائر، الأربعاء إذ أدى تراجع العوائد الأمريكية إلى إضعاف الزخم الناتج عن انتعاشها في الآونة الأخيرة واستأنف المستثمرون بحذر الرهانات على أنها يمكن أن تواصل النزول.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أكثر من ست نقاط مئوية من أعلى مستوى في عشرة أشهر والذي بلغته الثلاثاء وأوقف التحول سلسلة مكاسب للدولار استمرت ثلاثة أيام.

ومقابل اليورو، سجل الدولار أكبر نزول يومي في أكثر من شهر وتراجع ما يزيد عن واحد بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني الذي تلقى الدعم أيضا من تقليل محافظ بنك إنجلترا المركزي لاحتمالات فرض أسعار فائدة سلبية.

وبلغ الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.3693 دولار في التعاملات الآسيوية، بينما استقر اليورو عند 1.2214 دولار.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي من أدنى مستوى في أسبوع، لتصعد العملة الأسترالية فوق 77 سنتا مجددا لتستقر عند 0.7758 دولار وترتفع العملة النيوزيلندية فوق 72 سنتا ليجري تداولها عند 0.7220 دولار.

ودفع تراجع العوائد الدولار للانخفاض دون 104 ينات يابانية ليجري تداوله عند 103.66 ين بحلول منتصف الجلسة في آسيا على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة.

واستقر مؤشر الدولار عند 90.004 بعد أن نزل 0.5 بالمئة الثلاثاء غير بعيد عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي سجله الأسبوع الماضي عند 89.206.

وتمكن الرنجيت الماليزي، الذي شهد مبيعات كثيفة مع دخول البلاد في إجراءات عزل عام جديدة الثلاثاء، من الصعود إلى 4.0400 للدولار.