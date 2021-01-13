شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يميل نحو الايجابية– تحليل – 13-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الغاز بتداولات يوم أمس لارتداد سلبي من مستوى 2.888 إلا أن ذلك لن يؤثر على مساره الصاعد والقائم بثبات الدعم الممتد نحو 2.550, كذلك تذبذب المتوسط المتحرك 55 قرب الدعم الحالي يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لنبقى بانتظار تشكيل السعر لاندفاع إيجابي جديد ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 2.888 والوصول نحو المحطات الإضافية المستقرة عند 3.020 و 3.185 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.675 و 3.020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد