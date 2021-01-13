شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية- تحليل - 13-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تقديم السعر لتداولات جانبية خلال الفترة الأخيرة إلا أن ثباته المتكرر فوق مستوى 126.00 والذي يشكل بدوره امتداد لدعم القناة الصاعدة يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة.

لذلك, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تشكيل موجات صاعدة قوية ليستهدف من خلالها مستوى 127.50 و 128.25 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.00 و 127.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم