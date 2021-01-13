شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر المحاولات الصاعدة-تحليل - 13-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتجميعه للعزم الإيجابي لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لاندفاع صاعد قوي مسجلا بذلك أهداف عديدة وليستقر قرب 141.80, نتوقع انجذاب التداولات قريبا نحو مقاومة القناة الفرعية الصاعدة والممتدة نحو 142.28 ومن ثم لنؤكد على أهمية مراقبة التداولات لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للفترة القادمة.

ما يجب التنويه له, أن نجاح السعر بتجاوز المقاومة المستهدفة والثبات فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد وليدعونا لانتظار تسجيله لأهداف إضافية قد تبدأ من 142.75 و 144.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.20 و 142.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد