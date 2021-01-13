شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب دون المقاومة– تحليل - 13-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى هذه اللحظة باستقراره السلبي المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 1125.00 مكررا تقديمه لتداولات جانبية مختلطة خلال الفترة الأخيرة, نتوقع بتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بدء تشكيل السعر لموجات تصحيحية هابطة ليستهدف من خلالها مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 950.00.

أما في حال نجاح السعر باختراق المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد لنبدأ بترجيح استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 1180.00 و 1255.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط