شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتصدى للضغوط السلبية– تحليل -13-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالثبات حتى هذه اللحظة فوق الدعم المستقر عند 3.5500 محاولا التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك وتجديد المحاولات الصاعدة باستقراره قرب 3.6300, نتوقع تشكيل السعر حاليا لتذبذب جانبي لحين تجميعه للعزم الإيجابي والذي سيمكنه باستئناف الإيجابية واستهداف مستوى 3.7900 خلال الفترة القادمة.

نكرر التنويه إلى أن محاولة هبوط السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيجبره على تشكيل هجوم سلبي قوي وليتكبد بذلك خسائر كبيرة قد تمتد نحو 3.4000 و 3.2400 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.5600 و 3.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم