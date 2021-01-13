شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالارتفاع ليصل إلى حاجز 54.00 دولار، ويتحرك داخل قناة لحظية صاعدة تدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 54.62، والذي يمثّل اختراقه مفتاح التوجه نحو 56.00 كمحطة تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 53.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 55.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد