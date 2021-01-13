شكرا لقرائتكم خبر عن 424 ألف أسرة بالسعودية استفادت من "القرض المدعُوم" بنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّلت عقود القروض المدعُومة من برنامج القرض العقاري المدعُوم الذي يُقدمه صندوق التنمية العقارية السعودية ارتفاعاً قياسياً مكّن أكثر من 424 ألف أسرة من تملك السكن في جميع مناطق المملكة، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية 2020.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الأسر المستفيدة من "القرض المدعُوم" تجاوز 424 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم سجّل توقيع أكثر من 222 ألف عقد تمويلي خلال العام الماضي 2020، لتمكين مستفيدي برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ومستفيدي الصندوق من تملك الوحدات السكنية المتنوعة وفق رغباتهم وتطلعاتهم، محققاً للسنة الثالثة على التوالي ارتفاعاً بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي 2019.

وبين أن برنامج القرض المدعُوم الذي يُقدم وفق استحقاق فوري أسهم في زيادة معدلات تملك الأسر، إذ مكن البرنامج أكثر من 424 ألف أسرة خلال 3 سنوات من التملك، مقارنة بنحو 860 ألف أسرة خلال 40 عاماً مع نموذج عمل الصندوق القديم، ليعادل جهود 3 سنوات ما قُدم خلال 20 عاماً بنموذج عمل الصندوق القديم قبل إعلان التحّول في يونيو 2017.

وكان ماجد الحقيل، وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بالسعودية، قد توقع في وقت سابق، ألا تقل القروض المدعومة عن 550 ألف قرض خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس شركة ضمانات لتذليل التحديات أمام التمويل، مبينا أن قروض وزارة الإسكان تمثل 94 % من القروض الشهرية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهي عقود مدعومة من "الإسكان" و6 % هي عقود أخرى.

وكشف صندوق التنمية العقارية السعودي، في وقت سابق، عن إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر ديسمبر 2019.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني"، منذ إعلان برنامج التحول إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية في يونيو 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2019 بلغت نحو 13.151 مليار ريال.