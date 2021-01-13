شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية: سوق السعودية متعطشة للفرص مع انخفاض عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، إن مؤشر السندات حالياً منخفضة وأقل من التضخم المتوقع، لذلك السوق السعودي متعطش للفرص، مشيرا إلى إن الأسهم المرتفعة غير مرتبطة بالاقتصاد أو أسعار البترول، بل مرتبطة بكل شركة على حدة.

وأوضح إنه رغم ارتفاع السوق بنسبة 1.8% في شهر ديسمبر الماضي، إلا أن متوسط عدد الأفراد انخفض، وتراجع إلى 1.8 مليون فرد مقابل 2.6 مليون فرد في نوفمبر السابق، وبينما لا يؤثر ذلك على جوهرية السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى إن حصة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى 13.2% بينما كانت قبل أشهر 12.2%، وهو ما يشير إلى ارتفاع الاستثمار المؤسسي في السوق مقابل تراجع تداولات الأفراد.

وأضاف رئيس أبحاث الراجحي، أن شعار المرحلة الحالية في السوق السعودي هو البحث عن أي استثمار داخل تفاصيل الشركات، والشهر الماضي ارتفعت أسهم 3 شركات منها ثوب الأصيل 50%، وحلواني إخوان 40%.

وأوضح أن ذلك لأسباب داخل الشركات وبينما شركة الأصيل لديها استثمارات جديدة والدخول في القطاع الصحي، فإن حلواني إخوان رفعت رأس المال وتحسن في المبيعات ويشير رفع رأس المال إلى فرصة للتوسع، وأبرز 3 شركات هبطت كان لديها رفع رأس المال ثم النزول.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودي في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لسيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 14.99 نقطة.