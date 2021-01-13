شكرا لقرائتكم خبر عن بترو لوجيستكس: امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها هبط إلى 75% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت بترو لوجيستكس لتتبع الناقلات إن امتثال أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها هبط إلى 75% في ديسمبر 2020، مسجلا أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو 2020.

وارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر السادس على التوالي في ديسمبر جاء مدعوما باستمرار تعافي الإنتاج الليبي وزيادات أقل في دول أخرى بالمنظمة.

وبحسب نتائج المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا، 25.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، بزيادة 280 ألف برميل يوميا عن نوفمبر، ليواصل الإنتاج ارتفاعه بعد تسجيل أدنى مستوى خلال ثلاثة عقود في يونيو، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن يرتفع إنتاج أوبك بدرجة أكبر في يناير بعد اتفاق أوبك+ التي تضم أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا - على تقليص التخفيضات.

وبموجب اتفاق إنتاج فبراير المبرم أمس الثلاثاء، تبقي معظم دول أوبك+ الإنتاج دون تغيير بينما عرضت السعودية خفضا طوعيا كبيرا.

وقال سيتي بنك في تقرير صدر مؤخرا، إن خطوات السعودية وأوبك+ ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وتوقع التقرير تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحسارا طفيفا، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية اليوم الأربعاء.