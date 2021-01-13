شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية: قطاع الأسمنت يحقق مكاسب قوية تفاؤلا بالمشاريع الكبرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، إن قطاع الأسمنت السعودي يحقق مكاسب قوية تفاؤلا بالمشاريع الكبرى، في ظل أداء جيد لقطاع البناء والتشييد الذي يدفع قطاعات أخرى.

وأضاف السديري، أن البناء والتشييد السعودي قطاع مهم ويدفع الكثير من القطاعات الأخرى، وقطاع الأسمنت تحسن بشكل متوزع بين الشركات، منها شركات أسمنت ينبع والقصيم والسعودية والعربية، وتحسن أداء الشركات المرتبطة به مثل بوان، وأغلبها يسجل أداء إيجابيا، ونتوقع له النمو مستقبلاً، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى قدمت أرقام جيدة وذكر رئيس الشركة نتعامل مع مجتمع شاب وقطاع التشييد والبناء سوف يرفع الاستهلاك، ولذلك قمنا بإعادة تقييم سهم إكسترا لرفع القيمة العادلة للشركة إلى 104 ريالات.

وأرجع السديري، الأداء الإيجابي لقطاع التشييد والبناء، بسبب برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، لأنه أدى إلى تغير شكل الاقتصاد وساعدت البنوك في تمويل القطاع العقاري، مضيفاً أن شركات الأسمنت الواقعة تحت تغطية الراجحي المالية، ووفقاً للتواصل معها لديها نسبة عمل مع برنامج "سكني".

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.