شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستعد لبيع سندات دولية بـ 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد المملكة العربية السعودية للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال بيع سندات لجمع حوالي 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي ازدادت مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي.

أكدت مصادر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التوقيت وإن البلاد قد تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق، بحسب موقع قناة العربية.

وعلى الرغم من أن سعر النفط، انتعش بنحو 45 % إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل منذ نهاية أكتوبر، إلا أنه لا يزال أقل من سعر التعادل في الموازنة البالغ 80 دولاراً .

وتتوقع السعودية تراجع عجزها المالي هذا العام بعد أن قلصت تخفيضات الإنفاق احتياجاتها التمويلية.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قال في تصريحات نهاية العام الماضي إن المملكة ليس لديها خطط للاستفادة من أسواق الدين الدولية مرة أخرى هذا العام، حيث تعتمد المملكة على الاقتراض المحلي.

وأكد الجدعان أن المملكة ذهبت إلى السوق المحلية بشكل كبير هذا العام، ومن المرجح أن تذهب إلى السوق العام المقبل، ولا توجد خطط حاليًا لديها لإصدار دولي.

وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، قد توقع قبل جائحة كورونا وتحديدا في يناير الماضي أن تطرح المملكة أدوات دين حكومية إضافية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وطرحت المملكة في 22 من يناير الماضي سندات بقيمة 5 مليار دولار على 3 شرائح، لآجال 7 و12 و35 عاماً، وهو أول إصدار سندات دولية لعام 2020. وتراوحت العوائد ما بين 2.54%، 2.88%، و3.84% على التوالي.