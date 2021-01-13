شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس السعودية تنافس للاستحواذ على "الوطنية للبترول" المصرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات السعودية اهتمامها بالاستحواذ على شركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري، وذلك فى إطار المناقشات التى جرت مع عدد من المستثمرين خلال المرحلة الماضية، وفقاً لمصادر قريبة الصلة من المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى اشتعال المنافسة بين عدد من الشركات البترولية الإقليمية والمحلية، وفقاً لصحيفة البورصة المصرية.

وأوضحت المصادر أن تحديد الشركة المستحوذة خلال الشهر الحالى لبدء إجراءات الفحص النافى للجهالة.

وأشارت إلى أن جميع أوجه الاستثمار متاحة فى مجموعة وطنية للبترول، سواء بيع حصة من الشركة أو بيعها كلها بشكل كامل الأمر الذى سيحدده المستثمر المحتمل، وتوقعت المصادر أنه قد يجرى تنفيذ الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021.

وكانت الدريس قد حققت صافي أرباح بلغ 36.9 مليون ريال في الربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 16.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019، بارتفاع نسبته 122.3%.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة هامش الربح للمحروقات بالرغم من انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وانخفاض اسعار المحرروقات وانخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وأرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والادارية بالرغم من زيادة المصاريف المالية ومصاريف الزكاة .

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 81.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 63.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.