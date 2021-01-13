شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودي: "ذا لاين" إضافة للناتج المحلي السعودي ويساعد في إيجاد فرص عمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام السعودي المكلف، أن مشروع"ذا لاين" في نيوم يُعتبر محركا اقتصاديا وتنمويا للمنطقة ككل لما سيضيفه للناتج المحلي وإيجاد فرص عمل، مؤكداً أهمية الأبعاد الاقتصادية الكلية للمشروع.

وقال القصبي إن مشروع نيوم يتميز بالعديد من الخصائص، التي تجعله فريدا من نوعه، وهو ما رأى فيها ولي العهد بأنه يجب أن يتم استغلالها بالشكل الأنسب، بحسب قناة "العربية".

وبين أن فكرة مشروع "ذا لاين" هي الأولى من نوعها في العالم، والتي ستكون باكورة المشاريع التي تشكل قاسما مشتركا لمختلف مشاريع نيوم اللاحقة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تصريحات صحفية منذ أيام إن تكلفة البنية التحتية لمشروع "ذا لاين" ستتراوح بين 100 و200 مليار دولار.

وأضاف ولي العهد أنَ العمود الفقري للاستثمار في مشروع "ذا لاين" سيأتي من دعم حكومة المملكة، وصندوق الاستثمارات العامة، والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل، البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، في وقت سابق، عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.