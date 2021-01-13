شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يوافق على تعديل قانون العلامات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الثلاثاء، على تعديل قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الأربعين التي عقدت في مدينة الرياض.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماع عقد مطلع الشهر الماضي على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، كما أقر نظام معالجة المنشآت المالية المهمة واستراتيجيات سوق العمل وقطاع الطيران.

كما يشار إلى أن مجلس الوزراء في جلستة نهاية نوفمبر الماضي أقر نظام البنك المركزي السعودي.

وبموجب القرار، سيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي.

وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.