شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث نائبان لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 07:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 103.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.76، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.53، بينما حقق الأعلى له عند 103.85.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 9.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات والتي أوضحت تسارع النمو إلى 8.7% مقابل 8.6% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت إلى توسع الحكومة اليابانية في حالة الطوارئ لتشمل المزيد من المناطق، ويأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا مؤخراً حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وثلاثة مناطق أخرى ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بلاده.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوه اللجنة الفيدرالية لايل برينارد حيال التوقعات الاقتصادية والتوظيف الكامل في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الرابطة الكندية لاقتصاديات الأعمال، وأيضا قبل أن نشهد لاحقاً كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 26-27 كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 144.5$ مليار مقابل 145.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً مشاركة نائب أخر لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي و هو عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا في مناقشة افتراضية حول الإطار الجديد للاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر السياسة النقدية لمؤسسة هوفر.