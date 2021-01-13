شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أربعة أشهر مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث نائبان لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.27% لتتداول عند 25.59$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.66$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.44$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.03 مقارنة بالافتتاحية عند 90.01.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوه اللجنة الفيدرالية لايل برينارد حيال التوقعات الاقتصادية والتوظيف الكامل في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الرابطة الكندية لاقتصاديات الأعمال، وأيضا قبل أن نشهد لاحقاً كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 26-27 كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 144.5$ مليار مقابل 145.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً مشاركة نائب أخر لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي و هو عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا في مناقشة افتراضية حول الإطار الجديد للاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر السياسة النقدية لمؤسسة هوفر.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين للتطورات السياسة في واشنطون، حيث يستعد مجلس النواب للمضي قدماً في جهوده لعزل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب الجمهوري بسبب دوره في إشعال هجوم الأسبوع الماضي على مبنى الكابيتول، ونود الإشارة لكون تلك المحاولة تعد الثانية عقب أكثر من عام من فشل المحاولة الأولى في الحصول على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء الكونجرس على قرار العزل للرئيس.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أفادت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأنه لن يقدم على عزل ترامب من منصبه اعتماداً على المادة 25 من الدستور الأمريكي، ويأتي ذلك قبل أيام معدودة على تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الديمقراطي في 20 من كانون الثاني/يناير، ويذكر أن بايدن نوه الجمعة الماضية أنه سيقوم الخميس القادم بإطلاق حزمة تحفيزية ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكي مصرحاً آنذاك أنها ستكون بتريلونات.

وفي سياق أخر، تابعنا التقرير التي تطرقت إلى توسع الحكومة اليابانية في حالة الطوارئ لتشمل المزيد من المناطق، ويأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا مؤخراً حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وثلاثة مناطق أخرى ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بلاده.

كما تابعنا أيضا التقرير التي تطرقت لتكثيف السلطات الصينية المحلية في المناطق القريبة من العاصمة الصينية بكين القيود على النشاط الاجتماعي عقب ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 89.71 مليون ولقي 1,940,352 شخص مصرعهم في 223 دولة.