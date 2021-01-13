شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار والأنظار على حديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ونائبان لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 06:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.2208 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2207، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2220، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.2202.

هذا وتترقب الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو عند 0.1% خلال كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي في حدث رويترز التالي عبر الإنترنت، وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.0% مقابل 2.1% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.3% مقابل 3.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوه اللجنة الفيدرالية لايل برينارد حيال التوقعات الاقتصادية والتوظيف الكامل في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الرابطة الكندية لاقتصاديات الأعمال، وأيضا قبل أن نشهد لاحقاً كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 26-27 كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 144.5$ مليار مقابل 145.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً مشاركة نائب أخر لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي و هو عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا في مناقشة افتراضية حول الإطار الجديد للاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر السياسة النقدية لمؤسسة هوفر.