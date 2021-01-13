شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 20 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تقييم الأسواق لشدة تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا وعمليات الإغلاق في عقاب اكتشاف سلالات جديدة من الفيروس مقابل فاعلية اللقاحات والتوقعات بالمزيد من التحفيز.

في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.28% لتتداول حالياً عند 1,080.32$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,077.30$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 89.99 مقارنة بالافتتاحية عند 90.01.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 26-27 كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 144.5$ مليار مقابل 145.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين للتطورات السياسة في واشنطون، حيث يستعد مجلس النواب للمضي قدماً في جهوده لعزل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب الجمهوري بسبب دوره في إشعال هجوم الأسبوع الماضي على مبنى الكابيتول، ونود الإشارة لكون تلك المحاولة تعد الثانية عقب أكثر من عام من فشل المحاولة الأولى في الحصول على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء الكونجرس على قرار العزل للرئيس.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس أفادت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأنه لن يقدم على عزل ترامب من منصبه اعتماداً على المادة 25 من الدستور الأمريكي، ويأتي ذلك قبل أيام معدودة على تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الديمقراطي في 20 من كانون الثاني/يناير، ويذكر أن بايدن نوه الجمعة الماضية أنه سيقوم الخميس القادم بإطلاق حزمة تحفيزية ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكي مصرحاً آنذاك أنها ستكون بتريلونات.

وفي سياق أخر، تابعنا التقرير التي تطرقت إلى توسع الحكومة اليابانية في حالة الطوارئ لتشمل المزيد من المناطق، ويأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا مؤخراً حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وثلاثة مناطق أخرى ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بلاده.

كما تابعنا أيضا التقرير التي تطرقت لتكثيف السلطات الصينية المحلية في المناطق القريبة من العاصمة الصينية بكين القيود على النشاط الاجتماعي عقب ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 89.71 مليون ولقي 1,940,352 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.