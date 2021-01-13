شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه مقاومة قوية – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بشكل قوي بعد أن وجد السعر مقاومة قوية عند مستوى تصحيحي فيبوناتشي 38.2%، ليبدأ الضغط على مستوى 0.8860 ويحاول كسره، مما يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط وإيقاف السيناريو التصحيحي الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، ونتوقع التوجه نحو مناطق 0.8815 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.8760 كهدف تالي.

من هنا، فإننا نتوقّع سيطرة الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.8925 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8780 والمقاومة 0.8900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط