شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 0.7725 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لاختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 0.7820 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7680 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد