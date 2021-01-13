شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع قوي جديد ليقترب من هدفنا المنتظر عند 57.77، ونتوقع استمرار الاندفاع الصاعد لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 60.65.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 56.15 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.15 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد