شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الفضة تداولات يوم أمس حول مستوى 25.50، ويظهر محاولات لاختراقه، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لهذا المستوى ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد و تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 27.45، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 22.87 كهدف تصحيحي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.90 والمقاومة 26.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي