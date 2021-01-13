شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب صعوداً بشكل قوي من مناطق 1838.10، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، ويقترب السعر من تشكيل نموذج قاع مزدوج جديد يتواجد مستوى تأكيده عند 1863.80، وبالتالي، فإن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق أهدافنا الإيجابية المنتظرة التي تبدأ عند 1880.00 وتمتد إلى 1928.60.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى مرجحاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1838.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1880.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد