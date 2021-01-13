شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستمر بالانخفاض – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا السلبي المنتظر عند 1.2688، ونتوقع استمرار الانخفاض لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، حيث يصل الهدف التالي إلى مناطق 1.2520.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2854 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2640 والمقاومة 1.2790

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط