شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 104.10 ويصل إلى الدعم الأهم 103.65، ويبدأ اليوم بانخفاض إضافي ليهاجم هذا المستوى ويتداول دونه الآن، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من التداولات السلبية والعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 102.50 الذي يمثّل الهدف السلبي التالي.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 104.10 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.90 والمقاومة 104.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط