شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب قوية – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.3550 ويحقق مكاسب قوية، حيث يصل إلى حاجز 1.3700 الآن، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو زيارة مناطق 1.3860 التي تمثّل الهدف الرئيسي التالي.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3600.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد