شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافى – تحليل - 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.2173، مما يقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد التصحيح الهابط الذي شهده في الجلسات الماضية، في طريقه لاختبار مستويات 1.2300 ثم 1.2350 كأهداف إيجابية أولية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.2220 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المنتظرة، بينما سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً ما لم يتم كسر مستوى 1.2173 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد