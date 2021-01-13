شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على تباين في الأداء مع وزن المستثمرين لجائحة كورونا مقابل التحفيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك في ظلال تقييم المستثمرين لشدة تفشي الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق في أعقاب اكتشاف سلالات جديدة من الفيروس التاجي في العديد من البلدان عالمياً مؤخراً مقابل فاعلية اللقاحات والتوقعات بالمزيد من التحفيز.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 9.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً للكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي كشف مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية عن قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.12% ليربح 2.26 نقطة ويصل إلى المستوى 1,860.20، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.57% ليربح هو الأخر 161.61 نقطة ويصل إلى المستوى 28,325.95.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.02% ليربح 0.87 نقطة ويصل إلى المستوى 5,597.22، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.17% ليخسر 6.05 نقطة ويصل إلى المستوى 3,602.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.02% ليخسر 5.68 نقطة ويصل إلى المستوى 28,271.07، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليربح 19.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,145.35.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.24% ليخسر 31.74 نقطة ويصل إلى المستوى 13,151.95، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.05% ليربح 3.62 نقطة ويصل إلى المستوى 6,682.70.