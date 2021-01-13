شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 30 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن نائبان لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 0.7228 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7220، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7240، بينما حقق الأدنى له عند 0.7218.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي كشف مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية عن قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.8% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوه اللجنة الفيدرالية لايل برينارد حيال التوقعات الاقتصادية والتوظيف الكامل في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الرابطة الكندية لاقتصاديات الأعمال، وأيضا قبل أن نشهد لاحقاً كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 26-27 كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 144.5$ مليار مقابل 145.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً مشاركة نائب أخر لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي و هو عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا في مناقشة افتراضية حول الإطار الجديد للاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر السياسة النقدية لمؤسسة هوفر.