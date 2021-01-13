شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الصعود – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لسيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 14.99 نقطة.

لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المهم 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,737.20 ومستوى المقاومة 9,000.00.