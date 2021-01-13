شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أمانة للتأمين (8310) الارتفاع في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.33% بما يعادل 1.00 نقطة، ليستطيع السهم أخيراً في الإغلاق أعلى مستوى المقاومة المحوري 43.20، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 43.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 47.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.90 ومستوى المقاومة 47.60.