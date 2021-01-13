شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.86% بما يعادل 0.44 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 25.04، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما أدى إلى كبح مكاسب السهم.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 25.04، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.48 ومستوى المقاومة 26.00.