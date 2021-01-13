شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يجني أرباحه – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.04 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.10، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.66.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.10 ومستوى المقاومة 16.00.