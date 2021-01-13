شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -0.14 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً دق يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.94، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 12.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.18 ومستوى المقاومة 12.00.