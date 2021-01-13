شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت الشمالية (3004) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 12.72، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.72، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 13.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.22 ومستوى المقاومة 13.00.