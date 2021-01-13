شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يتوقف قليلاً لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أسمنت نجران (3002) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يؤهله لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.98، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستفيد السهم من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 18.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00.