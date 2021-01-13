شكرا لقرائتكم خبر عن دلة الصحية يستقر بلا حركة – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دلة الصحية (4004) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 48.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 52.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.85 ومستوى المقاومة 52.00.