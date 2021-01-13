شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم السعودي الألماني (4009) للجلسة الثانية على التوالي، وذلك على إثر تلقيه للضغط السلبي على اثر ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.86% بما يعادل -0.30 نقطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 36.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 33.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.40 ومستوى المقاومة 36.00.