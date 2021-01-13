شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في مواصلة الارتفاع الذي بداه منذ منتصف الشهر الماض، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى0٫849 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0٫860 ريال، كما انزلق السهم اسفل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 0٫81 ريال كمستو ىاول ثم 0٫75 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى0٫90 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.82 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط