شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3٫46 ريال، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 3٫50 ريال، وهو الهدف السعري الذي توقعنا الوصول اليه سابقا، والذي نتوقع ان يشهد ا لسهم عنده عمليات جني أرباح قد تهبط مرة أخرى لمستوى الدعم 3٫15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫60ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.40 وبين مستوى المقاومة هو 3٫48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط